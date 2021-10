Japon: la cuve du réacteur 3 peut-être endommagée, 10.000 morts confirmés

"Il est possible que la cuve contenant les barres de combustible dans le réacteur soit endommagée", a déclaré à l'AFP un responsable de Tepco.

Le nombre de morts confirmés du séisme et du tsunami survenus le 11 mars dans le nord-est du Japon a dépassé les 10.000, deux semaines exactement après la catastrophe, a rapporté vendredi l'agence de presse Kyodo. La Police nationale, chargée de compiler les statistiques venant des différentes préfectures touchées, n'a pas pu confirmer ce chiffre.

Son dernier bilan provisoire, datant de jeudi 23H00 locales (14H00 GMT), était de plus de 27.000 morts et disparus, dont 9.811 morts confirmés, c'est-à-dire identifiés, et 17.541 personnes déclarées disparues. Il s'agit de la catastrophe naturelle la plus meurtrière à avoir frappé le Japon depuis 1923, lorsqu'un séisme dans la région de Tokyo avait fait plus de 142.000 morts.

Deux Japonais ont été hospitalisés après leur arrivée mercredi en Chine en provenance de Tokyo sur un vol commercial parce qu'ils présentaient de "graves" taux de radioactivité, a annoncé vendredi l'Administration chinoise chargée de la sécurité et de la quarantaine.

Les deux Japonais, qui avaient effectué un vol Tokyo-Wuxi, dans la province orientale chinoise du Jiangsu, présentaient un niveau de radioactivité "dépassant gravement les limites" autorisées, a annoncé l'Administration générale de la supervision de la qualité, de l'inspection et de la quarantaine.

Auparavant, seul des cas de Japonais présentant des taux anormaux de radioactivité ont été annoncés à Taïwan, le 17 mars, après les accidents en chaîne à la centrale nucléaire japonaise de Fukushima. Ces deux Japonais résidaient dans un rayon de 200 à 350 km de la centrale nucléaire, très endommagée par le séisme et le raz-de-marée du 11 mars, dans l'est du Japon. Les deux voyageurs ont été hospitalisés dans la ville de Suzhou (est) "pour recevoir un traitement", précise l'Administration sur son site, et "leurs bagages et vêtements ont été détruits".

