Back to "Holiday" dans le clip de Dj Antoine et Akon

Akon, chanteur, producteur et compositeur, vient du Sénégal. En sept ans, il est venu aux États-Unis et s'est installé dans le New Jersey.

Son premier album "Trouble" a été publié en 2004 et a rapidement gagné le statut de platine aux États-Unis. Il a publié un deuxième album, intitulé "Konvicted" ou nous retrouvons des collaborations avec Eminem ou encore Snoop Dogg.

Mais depuis son dernièr album en 2008 le chanteur n'a plus rien produit. Peut-être va-t-il profiter du single "Holiday" ou il collabore avec Dj Antoine pour lancer le quatrième opus.

Il faut dire qu'il ne chome pas non plus, actuellement il s'investit dans plusieurs projets en Afrique comme celui d'installer l'électricité dans tous les villages via l'éngergie solaire dans le cadre de son entreprise Akon Lighting Africa.