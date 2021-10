Urgences de Valognes : pas de réouverture immédiate

La décision est arrivée plus tôt que prévu, juste avant le week-end. Le tribunal administratif de Caen rejette le recours en référé contre la fermeture provisoire des urgences de Valognes, qui ne fonctionnent plus depuis le 6 août. Une décision prise par la direction et l'Agence régionale de santé face au manque de médecins urgentistes pour maintenir les urgences de Valognes et Cherbourg 24h/24.

Six communes du pays valognais, l'association de défense du CHPC et de promotion de la santé, la CGT et certains habitants ont saisi la justice, soulignant notamment le trajet de 20 à 50 minutes nécessaires pour les 60.000 habitants du secteur pour rejoindre les urgences de Cherbourg, à 20 km de Valognes.

21.000 signatures

Malgré la distance, le transfert provisoire vers Cherbourg semble selon les juges "mieux à même de maintenir un service d'accueil des urgences fonctionnant 24 heures sur 24 avec le personnel médical qualifié requis", selon la décision des juges, que nos confrères de l'AFP se sont procurés. Ils soulignent aussi les sollicitations auprès des autres hôpitaux de la région et des agences d'intérim qui n'ont pas fonctionné.

Le maire de Valognes a sollicité la semaine dernière un rendez-vous auprès de Marisol Touraine, ministre de la Santé. L'association organise son assemblée générale jeudi 17 septembre. Elle a demandé audience auprès de l'Agence Régionale de Santé, à qui elle souhaite remettre sa pétition de plus de 21.000 signatures.