FREILASSING (Allemagne) (AFP). Réfugiés: la libre-circulation suspendue en Europe, en attendant un accord

Après l'Allemagne, la Slovaquie et l'Autriche ont annoncé à leur tour lundi le rétablissement des contrôles aux frontières face à l'afflux de dizaines de milliers de migrants, suspendant de facto les accords de Schengen sur la libre-circulation en Europe, avant une réunion à Bruxelles consacrée à la répartition des réfugiés. Devenue en quelques semaines une Terre promise pour des réfugiés de plus en plus nombreux qui pourraient atteindre un million cette année, selon le vice-chancelier Sigmar Gabriel, l'Allemagne a justifié lundi sa décision de suspendre la libre-circulation en Europe par "l'inaction" de l'UE. Une volte-face de la chancelière Angela Merkel, confrontée à des problèmes logistiques mal anticipés et à la grogne de son camp politique, qui survient quelques jours seulement après qu'elle eut plaidé auprès de ses partenaires européens pour un accueil des réfugiés sans limite de nombre. La décision de Berlin a immédiatement fait des émules parmi les pays de l'Est -- Slovaquie et République tchèque -- qui rejettent depuis des semaines l'idée allemande de quotas de répartition des réfugiés entre les 28 membres de l'UE, mais aussi en Autriche, elle aussi sous pression. Budapest a par ailleurs décidé de déployer des militaires à sa frontière avec la Hongrie, où le flux de migrants a pris des proportions sans précédent à la veille de la mise en oeuvre de nouvelles dispositions antimigrants par Budapest. Plus de 4.500 migrants se sont ainsi présentés au poste-frontière autoroutier de Nickelsdorf entre minuit et 06H00, et plusieurs milliers d'arrivées étaient attendues dans la journée, selon la police. Le trafic automobile a été interrompu sur l'autoroute pour des raisons de sécurité. A la gare hongroise de Röszke, des trains remplis de migrants partent désormais directement jusqu'à la frontière autrichienne, alimentés par un va-et-vient continu de bus en provenance du camp de transit. - L'Allemagne à la limite de ses capacités - Dès l'aube à Freilassing, bourgade bavaroise à la frontière autrichienne, des bouchons monstres s'étaient formés, passeports et véhicules étant désormais contrôlés par les policiers, qui orientent les réfugiés vers des centres d'accueil. Dans la nuit, la police a arrêté au moins un passeur, transportant huit Syriens dans sa camionnette. La capitale de la Bavière, Munich (sud), est proche de la saturation, avec 63.000 réfugiés arrivés en deux semaines par les Balkans et l'Europe centrale. Pour le deuxième week-end consécutif la métropole a fait face à l'arrivée de près de 20.000 demandeurs d'asile, dont certains ont dû dormir dehors faute de toits. "L'inaction européenne dans la crise des réfugiés a aussi conduit entretemps l'Allemagne aux limites de ses capacités", a expliqué le vice-chancelier dmocrate Sigmar Gabriel. Le problème "n'est pas en premier lieu le nombre de réfugiés mais la rapidité avec laquelle ils arrivent", a-t-il souligné. M. Gabriel a d'ailleurs estimé lundi que l'Allemagne pourrait avoir à accueillir jusqu'à "un million" de migrants en 2015, même si le ministère allemand de l'Intérieur table toujours sur 800.000 arrivées. Par ailleurs, a souligné le porte-parole de la chancellerie, le rétablissement des contrôles ne signifie pas que l'Allemagne ferme ses frontières aux demandeurs d'asile et à ceux réclamant le statut de réfugiés, mais Berlin souhaite rendre le processus plus "ordonné". Lundi, le Haut-commissariat de l'ONU aux réfugiés a mis en garde contre un "vide juridique" auquel seraient confrontés les réfugiés en Europe avec la multiplication des mesures prises isolément par les Etats, et souligné une nouvelle fois "l'urgence d'une réponse globale européenne". - Blocage européen -

