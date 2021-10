FREILASSING (Allemagne) (AFP). De premiers contrôles constatés à la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche

La police allemande a commencé à se déployer dimanche soir à la frontière avec l'Autriche et à stopper des réfugiés syriens tentant d'entrer en Allemagne, a constaté un journaliste de l'AFP au point de passage de Freilassing (sud-est). Les policiers, qui arrêtent toutes les voitures et les passants, ont intercepté trois Syriens et leur ont demandé de rester sur le bord de la route en attendant que soit statué sur leur sort, a observé l'AFP peu avant 21H30 locales (19H30 GMT) dans cette commune de Bavière faisant face à Salzbourg, en Autriche. "Nous voulons aller en Allemagne", a lancé un des trois Syriens à l'AFP, après que leurs documents d'identité ont été contrôlés par les forces de l'ordre. Face à un afflux de dizaines de milliers de réfugiés auquel elle affirme ne plus pouvoir faire face, l'Allemagne a décidé dimanche soir de réintroduire des contrôles à ses frontières, à commencer par l'Autriche, suspendant du même coup l'espace européen Schengen de libre circulation entre pays. Le point de passage où les contrôles ont été observés est situé sur une route nationale fréquentée conduisant de la région de Salzbourg vers la Bavière en Allemagne. Quatre policiers vêtus de vestes jaunes fluorescentes en raison de l'obscurité se chargeaient de contrôler les voitures avec des lampes électriques et demandaient les documents d'identité. Au total, l'Allemagne a déployé plusieurs centaines de policiers pour cette première soirée de contrôle.

