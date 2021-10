FREILASSING (Allemagne) (AFP). De premiers contrôles constatés à la frontière Allemagne/Autriche

La police allemande a commencé à se déployer dimanche soir à la frontière avec l'Autriche et à stopper des réfugiés syriens tentant d'entrer, a constaté un journaliste de l'AFP au point de passage de Freilassing (sud-est). Les policiers, qui arrêtent toutes les voitures et les passants, ont intercepté les trois Syriens et leur ont demandé de rester sur le bord de la route en attendant que soit statué sur leur sort, a observé l'AFP dans cette commune de Bavière faisant face à Salzbourg en Autriche.

