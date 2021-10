Marseille (AFP). Ligue 1: l'OM reçoit Bastia pour effacer son retard à l'allumage

L'Olympique de Marseille a sept matchs en 22 jours, le premier dimanche contre Bastia (21h00) lors de la 5e journée de Ligue 1, pour effacer son gros retard à l'allumage et adopter les recettes de son nouvel entraîneur Michel. Ce long tunnel, au rythme d'un match tous les trois jours, conduira l'OM au Parc des Princes, contre le Paris SG, le 4 octobre. On en saura plus après le "clasico" sur le métabolisme du bouillant club sudiste, qui doit toujours digérer le départ de Marcelo Bielsa et un copieux marché des transferts. Avec trois défaites et une seule victoire, l'urgence est déjà là et le technicien espagnol sait qu'il n'a "pas le temps". A Guingamp, le soufflé du 6-0 contre Troyes est retombé. Les Marseillais se sont laissés bousculer par l'En-Avant (2-0) et doivent montrer plus d'"agressivité", l'ingrédient le plus réclamé par Michel aux entraînements : "Agressive ! Agressive !" Mais le coach refuse de parler d'un nouveau départ contre Bastia. "Non, ma saison a commencé contre Troyes. Nous partons avec un petit handicap, disons-le comme ça. Tous les points valent pareil", répond-il. Après dix jours de trêve internationale, où il a pu travailler avec une grande partie de son groupe, Michel a eu un peu plus le temps d'assaisonner son équipe à son goût. Il devrait lancer au moins une des nouvelles recrues au milieu de terrain aux côtés de Lassana Diarra qu'il a adoubé. Lucas Silva a l'avantage de la jeunesse (22 ans) et d'être un choix de l'Espagnol, qui a obtenu le prêt du Real Madrid. Mauricio Isla a l'avantage de l'expérience et de la forme physique. Il a un peu joué avec la Juve en préparation, notamment les 25 dernières minutes de l'amical au Vélodrome contre l'OM, alors que Lucas Silva n'a pas joué avec le Real. L'un des deux prendra dans l'entrejeu la place qu'occupait depuis le début de la saison Mario Lemina, parti à la Juve à la fin d'un marché des transferts agité (21 départs et 15 arrivées en comptant les prêts). - 'La tête à l'endroit' - Mais "le mercato est fini, tout le monde a la tête à l'endroit", note l'attaquant belge Michy Batshuayi selon qui "on sentait que des joueurs pensaient un peu aussi au départ" ces dernières semaines. "Michy" rappelle que "cela a été difficile après le départ du coach (Bielsa), mais on doit tout faire pour se remettre dedans, même en peu de temps". Bastia en revanche a réussi un bon départ. Sixième avec 7 points, le Sporting est mieux classé que l'OM (15e, 3 pts), donc "pas un adversaire facile, demandez à Saint-Étienne qui a joué face à neuf Corses", prévient Michel. Malgré les exclusions d'Alexandre Djiku et François Kamano contre les Verts, Bastia ne s'est incliné que 2-1. Ces deux-là manqueront au Vélodrome, comme probablement le gardien Jean-Louis Leca (talon) et le milieu Mehdi Mostefa (dos), très incertains. En revanche, l'OM retrouvera bien son ancien attaquant Brandao, après trois matchs de suspension. Dans le rôle d'avant-centre, l'OM n'a guère de choix, faute d'avoir réussi à en attirer un autre malgré son forcing dans les dernières heures du mercato, et Batshuayi ne pourra pas disputer tous les sept matchs à venir. Michel défend les candidatures de Georges-Kevin Nkoudou ou Lucas Ocampos, mais l'ex-Nantais n'a joué qu'une petite demi-heure en deux matchs cette saison, et si l'Argentin a marqué un splendide retourné contre Troyes, et un but en amical à Trnava pendant la trêve, il n'est pas un avant-centre finisseur déménageur comme le Belge. Convoqué sans jouer avec les "Diables Rouges", Batshuayi déborde d'énergie pour Bastia. Il devrait pouvoir enchaîner à Groningue, pour les débuts de l'Europa League, puis contre Lyon le 20 septembre pour l'"Olympico", pour boucler la première des trois semaines de vérité de l'OM.

