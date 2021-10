Marseille (AFP). Orages violents: l'autoroute A75 coupée dans l'Hérault après un effondrement des voies

Plusieurs semaines seront nécessaires pour réparer l'autoroute A75 reliant Béziers à Clermont-Ferrand, coupée dans les deux sens depuis samedi soir, après un effondrement de plusieurs voies à la hauteur de Lodève provoqué par de forts orages sur le Languedoc-Roussillon, a indiqué dimanche la préfecture de l'Hérault à l'AFP. Des perturbations dans la circulation sont prévues sur deux semaines, a ensuite annoncé Bison futé dans un communiqué. L'effondrement de l'A75 se trouve précisément sur la commune du Bosc, au lieu dit le Salelles-du-Bosc, et l'autoroute est coupée entre Lodève et Clermont l'Hérault, soit sur 18 km, a précisé la préfecture. Selon un photographe de l'AFP sur place, l'autoroute s'est effondrée dans un sens sur les trois voies, soit un trou béant d'environ huit mètres sur dix. Une centaine d'usagers de l'A75 bloqués à cet endroit avaient été évacués samedi soir par la gendarmerie, pris en charge par la mairie de Lodève et dirigés vers un hébergement mis à disposition par la commune. Les intempéries dans la région ont fait des dégâts matériels mais aucune victime.

