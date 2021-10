Pékin (AFP). Chine: hausse de la production industrielle en août de 6,1% sur un an (officiel)

La production industrielle de la Chine, qui prend en compte la production des usines, ateliers et mines du pays, a augmenté en août de 6,1% sur un an, a annoncé dimanche le gouvernement chinois. Les ventes au détail, considérées comme le baromètre de la consommation des ménages chinois, ont quant à elles augmenté en août de 10,8% sur un an, a également annoncé le Bureau national des statistiques (BNS), une agence gouvernementale chinoise. Les investissements en capital fixe, qui mesurent les dépenses dans les infrastructures, ont gonflé de 10,9% sur un an lors des huit premiers mois de l'année. Les chiffres de la production industrielle et des investissements sont en-dessous de la prévision médiane d'économistes interrogés par Bloomberg. Ces derniers tablaient en effet sur une progression de la production industrielle en août de 6,5% et des investissements de 11,2%. En revanche, ces experts interrogés par Bloomberg avaient anticipé une hausse plus faible des ventes au détail en août, tablant sur une progression de 10,6%. L'annonce de ces indicateurs intervient sur fond d'inquiétudes quant à la santé de la deuxième économie au monde, dans la foulée d'une série de chiffres décevants. La Chine a enregistré en 2014 une croissance de son PIB de 7,3%, soit son taux le plus bas en 24 ans. Et ce ralentissement devrait se poursuivre en 2015 puisque lors des deux premiers trimestres de l'année, le PIB chinois a progressé de 7%. L'objectif des autorités est une croissance "d'environ 7%" en 2015, bien que nombre d'analystes commencent à douter qu'il soit atteint.

