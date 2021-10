Rouen : partez à la conquête d'offres SPONTanées

Grâce à l'application Spont, qui sera disponible dès samedi 12 septembre, ce rêve devient réalité. Spont, pour spontané, c'est l'idée de Bakary Kamara, ancien commerçant de la rue aux Juifs, associé à Roland Malbec, gérant du Five, un complexe de foot en salle de l'agglomération.

Générer du trafic

"Être commerçant aujourd'hui est difficile, notamment à cause de l'intensification du e-commerce. J'ai voulu imaginer quelque chose pour venir en aide aux commerces de proximité", explique Bakary. Et générer du trafic s'avère être un bon moyen d'aider les commerces en perdition. Le principe de Spont est simple. Le commerçant prend en photo un article et l'envoie sur l'application en proposant une offre promotionnelle qui dure entre 10 minutes et 24h. "Nous allons également travailler sur la lutte antigaspillage en incitant notamment les boulangers à proposer des offres pour leurs denrées périssables", indique Roland Malbec. Le tout sera gratuit pour les utilisateurs et les commerçants, au moins dans un premier temps.