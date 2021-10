Football: Quevilly Rouen Métropole se déplace à Boulogne-Billancourt

Actuellement sur la troisième marche du podium derrière Croix et Sannois-Saint-Gratien avec le même nombre de points (14), les Rouges et j-Jaunes vont tenter d'obtenir une quatrième victoire consécutive sur le terrain des Franciliens. Une équipe francilienne qui ne connaît pas le même début de championnat que les Normands. Avec un bilan de deux nuls et deux defaites, Boulogne se trouve avant-dernier du championnat avec un point de plus que la lanterne rouge Roye-Noyon.

Si Boulogne a inscrit plus de buts que l'équipe de l'agglomération rouennaise (cinq contre trois), l'équipe possède en revanche la plus mauvaise défense du championnat avec 11 buts encaissé pendant que QRM a gardé sa cage inviolée et reste la seule à avoir réussi ce challenge tous groupes de CFA confondus.

L'équation est simple pour les joueurs de Manu Da Costa: Il faut gagner pour rester au contact des leaders voire, pourquoi pas, pour prendre la tête du championnat dès samedi.