La braderie d'automne en pleine préparation à Rouen

Ce vendredi matin à 8h, la boutique Petit Bateau rue des Carmes est en avance. Déjà, les vendeuses s'affairent à sortir les cartons contenant les petits vêtements, tous classés par taille.

Place de la Cathédrale, c'est le marché des saveurs qui est en pleine préparation. Déjà, les stands de vente de saucissons, bonbons en vrac, nougats, bières artisanales sont installés et les premiers soucis d'emplacement commencent. "On est arrivé à 7h, maintenant on ne peut plus se déplacer", expliquent en choeur les commerçants aux organisateurs.

Gageons que des solutions seront trouvées avant que la traditionnelle et très attendue braderie d'automne n'ouvre définitivement ses portes. "On pense ouvrir entre 9h et 10h", indique Ludovic Barbier, de la brasserie du Zinc, qui vendra ce week-end de nombreuses bières artisanales.