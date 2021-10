Caen : dans le tram, ils avaient volé son sac

A l’audience, ils affirment que rien n’était prémédité et qu’ils ont agi sous l’effet de l’alcool (1,74 g/l de sang pour l’un et 1,82 g/l pour l’autre ). "On a volé des objets dans une voiture. Puis d’Hérouville, on a voulu voir s’il y avait un tabac ouvert à la Pierre-Heuzé", explique l’un des prévenus. Ils ont donc pris le tramway puis, avant de descendre, ont volé le sac à main. "On croyait qu’il était posé sur le siège", affirment-ils. Le témoignage de la victime est différent. Seule passagère ce matin-là, elle se rendait à son travail, son sac en bandoulière et a bel et bien cru qu’on tentait de lui arracher le bras. Elle en reste d’ailleurs choquée psychologiquement. Avant même d’être appelée par le conducteur du tramway, la Brigade anti-crimilanité (BAC), qui patrouillait au même moment, a interpellé les deux jeunes encapuchonnés qui couraient au sortir du tramway.



"Je regrette"

A.L, 20 ans, en rupture familiale avec son père depuis deux ans, a écopé de huit mois de prison dont quatre mois avec sursis, assortis d’une mise à l’épreuve de deux ans. Viennent automatiquement s’y ajouter deux mois fermes, issus d’un précédent sursis.



A.L a été est immédiatement incarcéré à la maison d’arrêt de Caen. Son comparse, âgé de 23 ans, est en licence de gestion. Ses parents, pharmaciens au Maroc, lui envoient de l’argent pour étudier. Il jure : "C’est la première et la dernière fois. Je vais tout rembourser, je regrette".

Le tribunal l’a condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. Sa condamnation sera aussi inscrite sur son casier, malgré une demande inverse du prévenu.