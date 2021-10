Paris (AFP). Alstom: les aides d'Etat supprimées pour les centrales à charbon

Les aides de l'Etat à Alstom pour l'export de centrales à charbon vont bien être supprimées mais redonnées au groupe pour investir dans les énergies renouvelables, a annoncé jeudi la ministre de l'Energie et de l'Ecologie Ségolène Royal au micro de France Info. Comme annoncé par le président François Hollande lors de la conférence environnementale de novembre, "ces aides vont être supprimées, le Premier ministre va le confirmer tout à l'heure", a dit Mme Royal. "Mais j'ai proposé à Alstom que ces aides lui soient données pour investir dans les énergies renouvelables", a-t-elle précisé. Interrogée sur la date de suppression de ces aides, elle a indiqué que cette mesure serait à effet immédiat. Cette décision est l'une des principales promesses du gouvernement français en matière de réduction des énergies fossiles, qui prend valeur d'exemple à trois mois de l'ouverture de la conférence de Paris sur le climat (COP 21). Depuis des mois les ONG pressaient le gouvernement de tenir la promesse de François Hollande de novembre, craignant de le voir reculer sur ses engagements, notamment en raison des menaces que cela pourrait poser à plusieurs centaines de salariés d'Alstom. Ségolène Royal avait indiqué en août qu'elle voulait que ces aides soient supprimées mais qu'il fallait veiller à ne pas nuire à l'emploi. "Il faut que les promesses soient tenues, sinon on n'est pas crédible" sur le sujet de la transition énergétique mais il faut faire attention "à l'impact des décisions sur l'emploi", avait elle déclaré. Elle avait déjà indiqué alors être "prête à reporter ce volume d'aides sur d'autres activités d'Alstom, par exemple sur les énergies renouvelables". Les crédits pour financer la construction de centrales à charbon à l'étranger, qui bénéficient en fait à Alstom, sont apportées sous forme de garanties d'emprunt de la Coface. François Hollande et son gouvernement lancent jeudi à l'Elysée la mobilisation française pour la conférence sur le climat qui se tiendra à compter du 30 novembre à Paris. Quelque 195 Etats tenteront, dans cette arène sous égide de l'Onu, de s'accorder pour limiter le réchauffement planétaire, lié aux émissions de gaz à effet de serre. Réagissant aux propos de Mme Royal jeudi, la Fondation Hulot a estimé que la position française "a l'air d'aller dans la bonne direction": "basculer du charbon vers les énergies renouvelables, c'est une chance pour nos industriels, car il y aura plus d'emplois à l'avenir dans les renouvelables que dans le charbon", a relévé Matthieu Orphelin, "en attendant d'avoir les détails" des annonces. Comme d'autres ONG environnementales, la Fondation espère aussi des annonces prochaines sur une contribution financière supplémentaire de la France en soutien aux politiques climatiques des pays en développement. "La France peut impulser au niveau mondial un choc de mesures pour l'accord de Paris", a pour sa part estimé le WWF.

