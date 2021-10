Bayeux : l'accusé en fuite

L’accusé, un Bayeusain de 52 ans, devait comparaître libre puisque placé sous contrôle judiciaire. Mais il était introuvable au matin du procès. Un mandat d’arrêt a été lancé à son encontre.

"Tombé amoureux"

Entre novembre et décembre 2007, il aurait abusé à son domicile de la fille de son ex-compagne, alors âgée de 15 ans. Celle-ci, placée en Institut médico éducatif (IME), s’était rendue chez lui afin d’accompagner son demi-frère dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement de l’accusé. Selon son témoignage recueilli durant l’enquête liée à cette affaire, il serait "tombé amoureux" de sa belle-fille, malgré la différence d’âge entre eux : trente-quatre ans. La partie civile assure que la santé mentale de la jeune fille ne lui permettait pas d’avoir des relations librement consenties. Cela d’autant plus que l’homme a pris des photographies de leurs ébats et qu’il les a conservées sur son ordinateur…



L’affaire a été renvoyée à une date ultérieure.