Deux jeunes mordus par un berger allemand agressif à Rouen

Police Secours se rend sur place. Ils vont à la rencontre d'un jeune homme assis sur un trottoir, place du Général de Gaulle à Rouen. Il a une plaie au bras et son pantalon est déchiré au niveau de la cuisse. Son ami, également témoin de la scène, raconte cette dernière : les deux jeunes hommes auraient été abordés par un SDF rue de la République, ce dernier leur demandant des cigarettes et de l'argent. Devant leur refus, le suspect aurait alors lancé son chien contre eux. La bête aurait mordu le premier au bras et à la cuisse, le second aux fesses.

Les deux victimes, toutes deux âgées de 23 ans, donnent le signalement du suspect. Il est finalement retrouvé dans un groupe rue du Gros Horloge et est interpellé et placé en garde à vue. Ivre, il a près de 3g d'alcool dans le sang. L'un de ses amis, également très alcoolisé, a aussi été interpellé.