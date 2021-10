Politique : « Il est intéressant de siéger au Conseil régional de la nouvelle Normandie »

L'opposition pointe du doigt votre folie des grandeurs. Y'a t-il dans tous ces projets – Panorama XXL, siège de la Métropole, musée des Grands Formats – une certaine démesure ?

Tout le monde doit savoir que grâce au succès du Panorama, la Métropole fait des économies. Nous avions déjà le hangar H2O qui rapportait peu et coûtait beaucoup. Le hangar est maintenant occupé pour gérer le Panorama. J'ai donc recyclé des budgets qui existaient déjà et comme nous avons beaucoup plus de recettes, nous faisons des économies. J'ai pris l'engagement, et il sera tenu, de ne pas augmenter les impôts de la Métropole.

Il faut aussi mettre en rapport les investissements. Ces sommes là sont plus de dix fois inférieures aux sommes que nous investissons dans les transports communs. La ligne T4, c'est 100 millions d'euros à elle toute seule. Le Panorama coûté 3 millions d'euros. C'est sans commune mesure.

Enfin, le futur siège de la Métropole est une source d'économies. Il vaut mieux investir son épargne pour acquérir des locaux plutôt que de continuer à louer. De plus, il produira de l'énergie et en consommera peu. Dès la première année, il nous permettra de faire un million d'euros d'économie par an. Le chantier est lancé et nous avons hâte qu'il soit achevé.

Vous êtes candidats aux élections régionales. Maire, président de la Métropole, conseiller régional... N'est ce pas trop ?

C'est la question du cumul des mandats. Pourquoi siéger au Conseil Régional ? Parce qu'il est intéressant pour la Normandie et pour la Métropole que le président de la Métropole soit présent dans cette assemblée au moment où la grande Normandie s'installe. D'autant que l'une des clés du succès demain de la nouvelle région normande, ce sera la qualité du travail entre la Région et la Métropole.