Délit de fuite à L'Aigle : 8 mois de prison ferme pour le jeune accusé

Le jeune accusé avait été interpellé lundi après-midi, à St Sulpice sur Risle, près de L'Aigle, après un délit de fuite sur un contrôle routier. L'attention des motards de la gendarmerie a été attirée par une puissante berline immatriculée en Allemagne, mais n'avait pas de vignette.

L'Audi dont il était passager ne s'est pas arrêtée aux injonction des forces de l'ordre qui l'ont alors pris en chasse : une course poursuite à 150km/h dans les rues de l'Aigle, avec franchissement de lignes continues ; les voitures qui arrivaient en face étaient obligées de s'arrêter.

Finalement, le véhicule contrevenant en a percuté 1 autre devant le centre commercial Leclerc, heureusement sans faire de blessé grave.

Le jeune homme originaire de St Rémy sur Avre reconnaît les faits.

Il consomme de la drogue : 1 ou 2 joint de cannabis le soir contre l'insomnie, et de la cocaïne le week-end. C'est sa tante, héroïnomane, qui l'a mis en relation avec le dealer. Il explique qu'il voulait se fournir de la drogue, que son fournisseur était venu le chercheren voiture, car il était en panne avec la sienne; qu'il l'avait amené à l'Aigle ou la drogue était cachée dans un immeuble près du Mc Do, où d'ailleurs ils avaient mangé tous les deux, et que c'est en repartant qu'ils avaient croisé les gendarmes.

Que c'est son fournisseur qui conduisait; que son surnom c'est « Med », mais qu'il ne connaît pas son nom; que la drogue était dans un sac; que son fournisseur avait réglé le Mc Do en liquide et qui lui avait dit d'enlever la batterie de son téléphone portable pour ne pas être repérés.

Une version mise en doute par la procureure de la République :

Un dealer qui vient chercher son client à des dizaines de kilomètres de chez lui, qui fournit son client en drogue sans être payé, qui nourrit son client, c'est peu crédible… Elle a aussi soulignée la quantité importante de drogue dure, et sa valeur marchande conséquente, pour une affaire dans l'Orne.

Après l'accident de voiture, les 2 hommes à bord de l'Audi, devenue inutilisable, ont alors poursuivi leur fuite, mais à pieds.

Le dealer aurait alors confié le sac de drogue à son client en lui intimant l'ordre de s'enfuir en courant. Lui même a disparu en courant derrière un magasin de sport, où s'est réfugié son jeune client.

C'est là que les gendarmes l'ont interpellé.

Il avait caché le sac dans le magasin, retrouvé avec 78 grammes d'héroïne, cocaïne et cannabis. Les gendarmes ont ensuite découvert un pistolet et 2500€ en liquide dans l'Audi accidentée, ainsi que de très nombreux téléphones portables.

Le jeune homme a réfuté participer à un trafic organisé, son avocat a souligné que celui-ci n'a qu'une mention à son casier judiciaire, qu'il n'est que client, que le gros poisson, c'était l'autre, qui lui, court toujours…Il a remarqué l’absence d'éléments techniques rapportés par l’instruction et il a réclamé la clémence du tribunal.

Lorsque le président a demandé au jeune homme s'il avait quelque chose a ajouter, celui-ci a simplement interrogé : je sais pas ce que c'est un mandat de dépôt...

8 mois de prison.

Le jeune consommateur a été condamné à 8 mois de prison ferme, auxquels s'ajoutent 4 mois avec sursis mise à l'épreuve, obligation de travail et obligation de soins. Il échappe au mandat de dépôt réclamé par la procureure.