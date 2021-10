Le festival Au Son d'Euh Lo et vos sorties club du week-end

Le festival Au Son d'Euh Lo continue ce soir à Tessy sur Vire avec Sebastian Sturm & Exile Airline, Scarecrow; Orfaz; Les Barbeaux; One killed Zero; Hobo Band.

500 filles ont répondu présentes à la première édition, vous aussi participez à la « Only Girls Party » à l'Apocalypse New. Une coupe de champagne offerte à toutes les filles arrivant avant 1h et pour vous faire passer une soirée de folie Dj WOOZY est aux platines

Entrée offerte sur présentation du pass dispo sur le site des Planches, rendez-vous à Deauville dans le cadre de la « Carnival Party » avec piscine couverte à 38 degrés, jacuzzi et Julien Stackler pour l'ambiance.

Participez aussi à la « Closing Summer » au Bayokos à Alençon avec projection de CO2, cocktails et jaccuzi.

A l'Agrion à Ver c'est soirée « Infirmières sexy ». Navettes à réserver via la page Facebook de votre club.