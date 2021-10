Sortie cinéma : Ricki and the Flah

Mais, la soixantaine passée, Ricki ne joue plus que dans une boîte de nuit confidentielle, avec son groupe de vieux musiciens, et doit travailler comme caissière le jour pour survivre.

C’est alors qu’elle reçoit un coup de téléphone de Pete, son ex-mari, qui l’appelle au secours, car Julie, leur fille, est en pleine dépression à la suite du départ de son mari. Ricki réussit péniblement à réunir l’argent nécessaire pour son voyage en avion et débarque dans la somptueuse maison de son ex-mari, où elle est accueillie fraîchement par une fille qu’elle n’a jamais élevée.

L’Amérique des riches bourgeois regarde de haut celle des classes populaires. Tel est le thème sous-jacent de cette comédie sage. Pour avoir choisi de vivre sa passion, l’héroïne a tourné le dos à une vie aisée et tranquille, et arbore un look déjanté qui fait tache dans la haute bourgeoisie.

Il est dommage que Jonathan Demme ne fasse qu’effleurer ce sujet intéressant, pour se concentrer sur son personnage principal, magistralement interprété par une Meryl Streep en pleine forme. L’histoire montre les efforts d’une mère indigne pour récupérer l’amour de ses trois enfants. Mamie Gummer, fille de l’actrice à la ville, campe avec finesse cette fille dépressive, qui conserve une rancœur vis-à-vis de sa mère.

À la fois drôle et émouvante, cette histoire inégale vaut surtout pour l’interprétation énergique de sa star.

Comédie dramatique américaine. De Jonathan Demme, avec Meryl Streep (Ricki Rendazzo), Kevin Kline (Pete Brummel), Sebastian Stan (Joshua), Mamie Gummer (Julie), Rick Springfield (Greg)(1h42).