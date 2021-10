“Comme un dimanche”, la simplicité au déjeuner

En ce moment, c'est le temps, avec pendules, horloges, peintures...

“Comme un dimanche” , c'est presque comme à la maison. On déjeune dans un grand salon plutôt classique, au milieu de meubles plus ou moins anciens et d'une décoration tous azimuts. Pour choisir son repas, pas besoin de se creuser la tête : la carte ne propose que deux plats par semaine, chacun à 8 euros.

Aujourd'hui, le choix est donné entre pomme de terre farcie aux oignons et lardons, accompagnée d'une salade d'endives au jambon cru, ou lieu noir aux crevettes et poireaux. Nous avons testé les deux, qui valorisent une cuisine simple et goûtue, pleine de petites graines et de bonnes surprises. Après ces deux plats, seuls deux desserts à 5,5 euros se disputent les faveurs : le riz au lait à l'abricot ou le crumble tutti frutti. Là encore, les deux sont de bons exemples de la cuisine à l'ancienne, sans fioritures. Voilà un déjeuner dans une ambiance sympathique et agréable. Il manque toutefois un peu de quantité à mon goût.

Pratique : Comme un dimanche, 5 rue Guillaume le Conquérant. Du lundi au vendredi de 11h30 à 18h. Tél. 02 31 74 36 64



