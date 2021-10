“On pense à vous”, un spectacle poétique

Au milieu d'une Yourte se joue un étrange ballet. Des pinceaux se délectent dans l'encre, l'eau et les couleurs pour mieux offrir à l'artiste les moyens de donner vie à ses personnages. Devant les yeux des spectateurs, la famille de la comédienne prend vie au travers des papiers mouillés et tissus modelés. Entre théâtre, peinture récit et musique, l'ambiance ranime de vieux souvenirs d'amour avec humour. 'On pense à vous”, mardi 6 et mercredi 7 avril, à 19h30. Espace Jean Vilar à Ifs, square Niederwerrn. Tél. 02 31 82 69 69.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire