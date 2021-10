Le nouveau costume de Wonder Woman fait polémique. La nouvelle version de cette série culte arrivera d'abord aux états-unis dans le courant de cette année, puis ensuite chez nous. La question que la presse américaine se pose est « Wonder Woman est-elle toujours Wonder Woman, sans son short étoilé et ses bottes rouges? ». Les américains se semblent pas apprécier la tenue en latex, pas assez patriotique à leur gout. Donnez votre avis sur la nouvelle Wonder Woman incarnée par Adrianne Palicki. Préfériez vous l'originale avec Lynda Carter ?



Le concept israélien baptisé "Still Standing" arrivera bientôt en France. TF1 et France 2 s'y intéressent en ce moment. Les deux chaînes se battent à coup de millions lors d'intenses négociations pour récupérer le programme. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en Israël, la chaîne Channel 10 a fait progresser l'audience de sa case de 84% ! Le concept : 1 candidat prend place au centre de l'arène pour répondre à 10 questions maximum qui lui permettront peut-être de gagner 1 million de dollars. A chaque mauvaise réponse, le candidat est éliminé et disparaît du plateau par le sol ? Comment ça ? Regardez plutôt ci-dessous la vidéo du jeu.

Depuis que Sophie Davant est aux commandes de "Toute une histoire", les audiences de l'émission ont progressé. Du coup, et selon le site Premiere,fr, on pourrait bientôt voir, de manière ponctuelle, l'émission en prime-time sur France 2.

La sélection télé de l'expresso pour ce soir, c'est « Une peine infinie » en deuxième partie de soirée. Un documentaire, pas très gai, il faut l'avouer, mais intéressant sur l'histoire d'un condamné à mort aux états-unis. Le film apporte une réflexion sur la peine de mort et son application, c'est à suivre dès 22h50 sur France 2.