La nouvelle sensation du web s'appelle Rebecca Black.

Rien que sur Youtube, le clip a fait 38 millions de vues ! Le plus étonnant est que ce titre est vraiment passe-partout et, il faut bien l'avouer, un peu niais. C'est un vrai record pour une artiste totalement inconnue. Si le buzz est né, c'est probablement parce que ce titre a été très critiqué par de nombreux blogueurs et médias. Certains parlent même de "la pire chanson du monde". Du coup, « Friday » suscite la curiosité des internautes. Regardez, et donnez-nous votre avis sur le clip de cette jeune collégienne californienne de 13 ans.