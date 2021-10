Rouen à la 18e place des villes où il fait bon étudier

Comme chaque année, la rédaction de l'Etudiant a publié son classement de 41 villes universitaires de 8000 étudiant ou plus, dont Rouen fait partie. Un classement basé sur l'étude de neuf thème (culture, emploi, études, logement...) et 36 critères. À ce jeu là,Rouen se classe à 18e position, entre Nancy et Pau, mais chute de trois places par rapport à l'an passé. La ville excelle sur quelques thèmes comme le sport (4e place) ou la culture (8e) mais pâtit sur les thématiques Environnement (35e) et Emploi (22e).