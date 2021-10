New York (AFP). US Open: Gasquet abonné aux quarts, où il retrouve un as, Federer

Deux mois après Wimbledon, le N.2 français Richard Gasquet est de retour en quart de finale d'un Grand Chelem, après son succès probant contre Tomas Berdych en 8e de finale de l'US Open lundi. C'est réparti comme en 1999 pour les Français: cette année là, Nicolas Escudé et Cédric Pioline avaient atteint les quarts de finale à Flushing Meadows, tout comme Mary Pierce dans le tableau féminin. Seize ans plus tard, il y aura aussi en quarts de finale deux Français, Gasquet donc et Jo-Wilfried Tsonga, et une Française, Kristina Mladenovic. Seul Pioline avait alors atteint les demi-finales où il s'était incliné face à l'Américain Todd Martin. La cuvée 2015 de l'US Open sera-t-elle de même qualité, voire meilleure? Il faudra attendre mardi pour avoir un premier élément de réponse, puisque Tsonga défie Marin Cilic, le tenant du titre qu'on dit touché à une cheville, et Mladenovic a un coup à jouer face à l'Italienne Roberta Vinci (N.43 mondiale). En attendant, une chose est sûre: Gasquet a passé un cap. Après un premier set inquiétant, il a complétement retourné la situation en sa faveur face à Berdych, N.6 mondial. "J'ai vraiment mal débuté le match, je ne me sentais vraiment pas en confiance", a expliqué le Biterrois, âgé de 29 ans - 4e quart en Grand Chelem - "Ensuite, j'ai mieux servi. Je suis vraiment content de battre Tomas, l'un des meilleurs joueurs du circuit", a-t-il poursuivi après son succès en quatre sets 2-6, 6-3, 6-4, 6-1. Il disputera mercredi le quatrième quart de finale de sa carrière dans un tournoi majeur, le deuxième de l'année, le deuxième aussi à Flushing Meadows. A chaque fois qu'il a atteint ce stade de la compétition, "Richie" s'est imposé, avant de chuter en demi-finale (Wimbledon 2007, US Open 2013, Wimbledon 2015). Pour continuer cette bonne série, il aura fort à faire, puisqu'il défiera l'un des favoris, Roger Federer, qui n'a toujours pas cédé le moindre set depuis son arrivée à New York. En 8e de finale, le N.2 mondial et quintuple vainqueur de l'US Open a écoeuré l'Américain John Isner 7-6 (7/0), 7-6 (8/6), 7-5. Mais même s'il a remporté quatorze de leurs seize duels précédents --ses deux défaites ont eu lieu sur terre battue--, Federer se méfie de Gasquet. "Je ne suis pas sûr de l'avoir vu aussi bien jouer dans sa carrière qu'en ce moment. Il m'a impressionné à Wimbledon", a estimé l'ancien N.1 mondial. "Je m'attends à ce que cela soit mon match le plus dur contre lui." - Murray stoppé par Anderson -

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire