Ankara (AFP). Turquie: 10 morts dans une attaque contre un bus de la police attribuée au PKK

Au moins dix policiers ont été tués mardi lors d'une attaque à l'explosif attribuée aux rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) qui a visé un de leur minibus dans la province d'Igdir, dans l'est de la Turquie, a-t-on appris de sources officielles. Cette nouvelle embuscade intervient deux jours après la mort de 16 soldats dans une attaque dans le sud-est du pays, à la suite de laquelle l'aviation turque a mené une opération d'envergure contre les bases du PKK dans le nord de l'Irak. Un engin explosif a explosé au passage du véhicule de la police alors qu'il circulait dans la région d'Aralik, aux confins des frontières de la Turquie avec l'Azerbaïdjan, l'Arménie et l'Iran, ont précisé à l'AFP des sources des services de sécurité. Trois policiers ont également été blessés lors de cette embuscade, ont-elles ajouté. Cette nouvelle attaque intervient après une opération dimanche contre un convoi militaire dans la région montagneuse de Daglica (sud-est), qui s'est soldée par la mort de 16 soldats. L'opération de Daglica est la plus meurtrière menée par le mouvement rebelle kurde depuis la reprise des affrontements entre l'armée et le PKK fin juillet, qui ont fait voler en éclats les discussions de paix engagées à l'automne 2012 pour mettre un terme à un conflit qui a fait quelque 40.000 morts depuis 1984. L'aviation turque a mené en représailles de nombreuses frappes aériennes contre les principales bases du PKK dans le nord de l'Irak, selon l'agence de presse gouvernementale Anatolie. Le Premier ministre islamo-conservateur turc Ahmet Davutoglu a promis lundi d'éradiquer le PKK.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire