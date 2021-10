Rouen : le café-librairie Ici & Ailleurs déménage

Clothilde Dutry, responsable des lieux, explique son choix. "C'était la suite logique de ces cinq dernières années, j'avais envie de changer et de me concentrer particulièrement sur la dégustation". Ainsi, le café librairie deviendra atelier, laissant de côté la librairie et les repas de midi et ouvrira ses portes le mercredi 9 septembre au 9 rue des Bonnetiers. "Ce sera un espace conçu pour venir chercher son thé ou son café, le déguster avant de l'acheter."