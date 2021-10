Saint-Lô Citoyens veut relancer le débat public local

Le collectif Saint-Lô Citoyens a vu le jour en mai 2015. Une initiative portée par un groupe de militants associatifs et pour certains même, d'anciens élus ou candidats déçus par la tournure que prend la vie publique, pour ne pas dire politique, locale.

C'est en réponse à des évènements récents comme les attentats de Charlie Hebdo, ou encore plus récemment le drame qui touche les réfugiés syriens, qu'ils se sont lancés dans un combat bien difficile, celui de réveiller l'instinct citoyens des leurs congénères.

Comment ? "Des réunions de travail, des conférences, des débats, et divers évènements [..] Au moins trois par an, pas beaucoup plus, pour faire les choses correctement" précise même Jean Yves Letessier, coprésident de l'association.

Si vous souhaitez adhérer, rendez vous sur http://stlocitoyens.canalblog.com quant à nous, on attend de voir ...