Louane s'entoure de Gaëtan Roussel sur "Nos Secrets"

La chanteuse Louane, révélée par The Voice et le film à succès "La famille Bélier", a dévoilé lundi une nouvelle chanson écrite par Gaëtan Roussel, en avant-goût de sa toute première tournée qu'elle lancera en novembre.

"This ain't loving, this ain't loving/Un si joli bouquet, nos atomes accrochés", chante Louane Emera dans ce titre inédit qui reste dans la veine pop de son premier album, "Chambre 12", sorti au début de l'année et écoulé à ce jour à près de 500.000 exemplaires, selon sa maison de disques Mercury (Universal).

Cette chanson, signée par le chanteur de Louise Attaque Gaëtan Roussel, qui a déjà écrit par le passé pour Vanessa Paradis ou Alain Bashung, doit figurer dans une réédition de ce premier album contenant plusieurs titres inédits, selon la maison de disques.

Louane prépare aussi sa grande tournée, elle sera 12 novembre au Cargö à Caen, le 14 novembre au 106 à Rouen puis le 3 décembre à L'Oasis au Mans avant de découvrir les Zéniths en 2016.