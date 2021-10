2ème Forum de l'hôtellerie et de la restauration à Caen

Fort du succès de la première édition, les professionnels de l'hôtellerie-restauration, accompagnés des partenaires de l'emploi et de la formation (Pôle emploi, MEFAC, Mission locale, MIFE, AFPA, ACSEA Formation,...) et de collectivités (Région Basse-Normandie, Villes de Caen et d'Ifs), ont souhaité organiser la seconde édition du Forum de l'hôtellerie-restauration à Caen.

L'objectif général du forum est de mettre en relation les demandeurs d'emploi et les employeurs dans un espace " recrutement ", d'informer le public sur les possibilités de formation et les moyens de la financer, de faire découvrir les métiers de ces secteurs d'activité.

Au programme :



- Recrutement

- Formation

- Découverte des métiers

- Tables rondes



Emploi en CDI, contrat de professionalisation, formation, job d'été... Vous trouverez ce que vous cherchez dans ce forum. Pensez à apporter votre CV !



L'entrée est gratuite, RDV ce mardi de 10h à 17h à l'Hôtel Mercure 1 Place Courtonne (0231472424)

Ecoutez Patrick Moutafis nous détailler cette journée: