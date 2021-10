Rouen : un roman à découvrir page par page

"Le marketing, ce n'est pas ma vocation première, indique la jeune femme de 25 ans. Je me souviens avoir appris à écrire et avoir eu aussitôt l'envie d'écrire."

Chapitre par chapitre

Faute d'être prise au sérieux, Anne-Marie poursuit des études puis profite de la vie dans une ville qu'elle ne connaît pas pour commencer à noircir quelques pages. "J'ai écrit une trentaine de pages, sans réfléchir." Et après plus d'une année passée dans le tiroir, les écrits d'Anne-Marie lui donnent des idées. "J'ai monté mon propre blog et ai posté les premiers chapitres d'un livre que je n'avais pas encore terminé", explique-t-elle. Ainsi, amis, famille et connaissances sont invités à découvrir les premiers extraits. "Des relations se sont créées de cette manière. Les internautes me donnaient leur avis, ils repéraient également les coquilles", avoue Anne-Marie, alias Joy, de son nom d'auteur. Aujourd'hui, le premier tome est terminé et un deuxième serait déjà en préparation.

Pratique. Découvrez SO(S) Romantic sur www.sosromantic.com