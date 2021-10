Le syndicat allemand des pilotes Cockpit, en conflit ouvert avec la direction du groupe aérien Lufthansa depuis plus d'un an, a annoncé une nouvelle grève pour mardi, qui touchera les vols long-courrier Lufthansa au départ d'Allemagne et le fret. Le mouvement, le 13ème en 18 mois, débutera à 06H00 GMT et prendra fin à minuit. Cockpit et Lufthansa bataillent âprement entre autres sur les conditions de départ en retraite des pilotes.

