ANKARA (AFP). Turquie: nombreux soldats tués dans une attaque du PKK, selon des médias

De nombreux soldats turcs ont été tués dimanche soir dans une attaque d'envergure attribuée au rebelles kurdes du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) dans le sud-est de la Turquie, ont rapporté les médias locaux. Le nombre de militaires qui ont perdu la vie dans cette attaque survenue dans la localité de Daglica n'a pas été précisé mais le Premier ministre islamo-conservateur Ahmet Davutoglu a convoqué une réunion de sécurité d'urgence à Ankara avec les principales autorités civiles et militaires. Lors d'un entretien à la chaîne de télévision privée A Haber, le président islamo-conservateur Recep Tayyip Erdogan s'est dit "consterné" par cette attaque, indiquant qu'elle s'était produite lors d'une opération de "nettoyage" des forces armées contre des positions du PKK. "L'incident s'est produit lors d'un nettoyage. Une attaque à la mine a été commise", a-t-il dit, promettant une réponse "très particulière et décisive". Ankara a lancé en juillet une importante campagne "antiterroriste" à l'encontre de la guérilla kurde, mettant fin à deux ans de cessez-le-feu. Les militaires mènent quotidiennement des opérations aériennes et terrestres contre les fiefs du PKK dans le sud-est de la Turquie et le nord de l'Irak. Quelque 70 membres des forces turques ont été tués. Ces deux mois d'affrontements éloignent nettement l'espoir de réussir à mettre fin à un conflit vieux de trois décennies et qui a fait des dizaines de milliers de morts.

