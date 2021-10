À Rouen, près de 300 personnes ont manifesté en faveur de l'accueil des réfugiés

Parti de l'hôtel de Ville, le cortège a emprunté la rue Jean Lecanuet puis la rue Jeanne d'Arc pour se rendre place du Vieux Marché où s'est tenue une assemblée générale. Plusieurs organisations ont rejoint le mouvement, notamment Amnesty international, le NPA et Lutte Ouvrière. Des réfugiés, Syriens pour la plupart, dont de nombreux enfants, ont également apporté leur témoignage et remercié les manifestants pour leur soutien.

Selon les organisateurs Mika Helot et Benjamin Planchon, le rassemblement, qui faisait écho à la manifestation parisienne de la veille, avait pour but de "relancer le débat sur la politique migratoire de la France". "Le problème des réfugiés n'est pas nouveau, s'impatientait Mika Helot. Il est temps que les pouvoirs publics s'intéressent à la question". Car même si la municipalité vient de s'associer au "réseau des villes solidaires" et a promis d'apporter des solutions concrètes, les instigateurs du rassemblement disaient redouter un effet d'annonce. "Dans l'immédiat, nous encourageons les gens à se tourner vers les associations locales afin d'apporter leur aide", conclut Mika Helot.