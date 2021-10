Rabat (AFP). Maroc: le parti islamiste prend date pour les législatives

Le parti islamiste au Maroc, mené par le chef du gouvernement Abdelilah Benkirane, a pris date pour les législatives de 2016 en dominant vendredi les élections locales, signe de son implantation durable dans le paysage politique. Le parti Justice et développement (PJD) a remporté les régionales avec 25% des sièges et pris la 3e place des communales, terminant en tête dans les principaux centres urbains dont Fès, la capitale spirituelle. Cette nouvelle assise locale, qui se dessinera réellement si le PJD parvient à nouer des alliances à son avantage, va permettre à la formation islamiste d'aborder en bonne posture la ligne droite menant au prochain scrutin législatif, dans un an. "Il y a une grande ressemblance entre les élections régionales et les législatives et nous pensons que cette victoire va renforcer notre position", a assuré à l'AFP Abdelali Hamieddine, un haut responsable de la formation islamiste. La partie n'est toutefois pas gagnée, estime Manar Slimi, politologue à l'université Mohammed-V de Rabat. "Le plus important sera de voir qui va diriger les régions et ce ne sera pas facile pour le PJD car les partis avec lesquels il est susceptible de s'allier au niveau régional ont enregistré des résultats modestes", avance-t-il. - 'Etat dans l'Etat' - Au niveau communal, le PJD (15,9% des sièges) a par ailleurs été devancé par ses rivaux de l'opposition, le parti Authenticité et modernité (PAM, libéral, 21,1%) et le parti de l'Istiqlal (PI, conservateur, 16,2%). Ces deux formations, comme les autres partis d'opposition au plan national, ont balayé samedi l'idée d'entrer dans des coalitions locales comprenant le PJD. La formation islamiste sait qu'elle sera une cible de choix pour ces deux poids lourds de la scène politique dans l'optique des législatives, d'autant que l'Istiqlal aura une revanche à prendre après le camouflet subi dans son bastion de Fès (centre). Parti récent -il a été fondé en 2008 par un proche conseiller du roi-, le PAM a déjà rouvert les hostilités, son N.2 dénonçant l'"interprétation spéciale de l'islam" du PJD. "Ils sont un Etat dans l'Etat, ils travaillent dans l'ombre, et leur projet ne se limite pas au Maroc mais s'étend partout", a affirmé Ilyas el-Omari. Dans l'immédiat et en fonction du jeu des alliances, le parti islamiste devrait être en mesure de diriger trois des quatre régions les plus peuplées du Maroc (celles de Fès, Casablanca et Rabat). Celles-ci représentent 15,5 millions d'habitants, soit presque la moitié de la population du royaume, et plus de 40% du PIB national. - Enracinement - Alors que les expériences islamistes ont tourné court en Tunisie et en Egypte, le succès électoral du PJD semble valider la stratégie d'Abdelilah Benkirane: cet habile politicien s'est efforcé de maintenir les meilleures relations avec le palais royal, qui conserve de larges prérogatives. Cantonnée durant des décennies dans l'opposition, la formation islamiste avait remporté un succès historique aux législatives de 2011, dans le contexte du Printemps arabe. Quelques mois plus tôt, une nouvelle constitution avait été adoptée sur initiative royale. Si le texte est censé renforcer les pouvoirs du gouvernement, M. Benkirane est resté très prudent dans sa mise en ?uvre. Durant ses trois premières années d'expérience gouvernementale, le PJD n'a pas obtenu tous les résultats escomptés, notamment en matière de lutte anticorruption, un des ses grands chevaux de bataille. Mais le "parti de la lampe" conserve à ce jour, et contrairement à ses rivaux, l'image d'un mouvement se tenant à l'écart de ce fléau.

