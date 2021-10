Berlin (AFP). L'économie allemande attend les migrants, les politiques sont plus prudents

Des milliers de migrants arrivent en Allemagne chaque jour et les milieux économiques militent pour leur permettre un accès rapide à un marché du travail en mal de main d'oeuvre, mais la sphère politique suit seulement à petits pas. "Si nous arrivons à les intégrer rapidement dans le marché du travail, nous aiderons les réfugiés, et nous aiderons nous-mêmes", affirmait il y a quelques jours le président de la puissante fédération des industries allemandes BDI, Ulrich Grillo. L'Allemagne est la première destination des milliers de Syriens, Afghans, Érythréens qui arrivent en Europe, et l'objectif numéro un des Kosovars et Albanais qui quittent leur pays. La première économie européenne attend 800.000 nouveaux arrivants cette année. Ils ne pourront pas tous rester, les ressortissants des Balkans étant quasi assurés de devoir refaire le voyage inverse. Mais de plus en plus, les candidats à l'asile sont considérés comme une manne précieuse pour les entreprises en manque de relève, dans un pays vieillissant. A l'heure actuelle, avec un chômage au plus bas depuis la Réunification (6,4%), il manque en Allemagne 140.000 ingénieurs, programmateurs et techniciens, selon la fédération des employeurs BDA, et l'artisanat, les métiers de la santé, l'hôtellerie cherchent avidement du personnel. Quelque 40.000 places d?apprentissage pourraient rester vacantes cette année. L'institut Prognos table sur une pénurie de 1,8 million de personnes en 2020, tous secteurs confondus, et de 3,9 millions à l'horizon 2040 si rien ne bouge. - Bien qualifiés - L'afflux de nouvelles forces vives pourrait changer la donne, justement, et ce d'autant que beaucoup de migrants sont jeunes, et qu'ils ont "de vraiment bonnes qualifications", selon M. Grillo du BDI. Déjà localement, de plus en plus d'entreprises ouvrent leurs portes aux étrangers, encouragées par des initiatives ciblées. C'est le cas dans la région d'Augsbourg, en Bavière (sud), où un "conseiller interculturel d'orientation" de la chambre d'artisanat (HWK) ne se consacre qu'à cela. Il a placé depuis le début de l'année 63 jeunes réfugiés en apprentissage. Pour amplifier ces phénomènes, le président du BDA Ingo Kramer a réclamé cette semaine "des efforts à tous les niveaux". L'appel s'adresse à "plusieurs destinataires", précise pour l'AFP Alexander Wilhelm, en charge des questions de marché du travail à la fédération. Mais en priorité "c'est au gouvernement d'agir", en assouplissant notamment les règles d'accès à l'emploi des publics concernés. Les entreprises voudraient avoir la garantie qu'un salarié qu'elles recrutent ne devra pas quitter le pays du jour au lendemain. L'embauche d'un réfugié ou demandeur d'asile ne peut en outre se faire qu'en apportant la preuve qu'aucun candidat allemand ne convenait pour le poste, un "examen de préséance" que l'Agence pour l'emploi voudrait voir disparaître le plus vite possible. - Apprendre l'allemand - Le législateur devrait aussi se pencher sur des procédures rapides de reconnaissance des diplômes, demandent les milieux économiques, prévoir un relevé des qualifications des arrivants dès leur enregistrement, et surtout, mettre plus d'argent sur la table pour faciliter leur apprentissage de l'allemand.

