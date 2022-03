Livres : la sélection de la librairie Colbert

Le Crime du Comte Neville

Il est des traditions qu'il convient de respecter. Ainsi, chaque année promet-elle aux amateurs un beaujolais nouveau et… le roman d'Amélie Nothomb. À défaut de pouvoir préjuger de la qualité du vin de primeur à venir, il est possible d'affirmer que les éditions Albin Michel et leur célèbre auteur belge offrent cette année un cru exceptionnel avec Le crime du Comte Neville ! Une voyante prédit à l'attachant Comte Neville qu'il tuerait un invité lors de la garden-party qu'il organise dans son fief ardennais. Et Nothomb d'examiner les états d'âme du malheureux avec une jubilation contagieuse. Tuer un invité, pardieu, "cela ne se fait pas". La terrible prédiction se réalisera-t-elle ? Nothomb déploie des trésors d'humour pour évoquer le microcosme de l'aristocratie belge et poser une réflexion sur l'amour de la famille et de la vie.

Pratique. Roman d'Amélie Nothomb, aux Éditions Albin Michel.

Moi j'adore, la maîtresse déteste

C'est la rentrée ! Profitons des bonnes résolutions de nos enfants pour leur proposer trois ouvrages plein d'humour et de drôlerie sur la politesse et le respect des autres à l'école. À l'école, il y a des règles de L. Solaün et E. Cueff aux Éditions du Seuil est à mettre entre toutes les mains des primaires. Les illustrations caricaturales de G. Rapaport soutiennent des maximes évidentes et oh combien oubliées ! Autant de petites "farces" quotidiennes qui font réfléchir nos jeunes lecteurs tout comme Moi j'adore, la maîtresse déteste. Un grand classique du genre. Et la Politesse, Cornimon ? de C. Naumann-Villemin et E. Héliot chez Gautier Languereau, mettra les plus jeunes sur le chemin de la politesse en riant des incivilités de notre loup coincé au fond d'un trou qui ne pourra s'en sortir qu'en apprenant les petits mots polis.

Pratique. Album d'E. Brami et L. Le Néouanic, aux Éditions Seuil Jeunesse.

La Zone d'intérêt

La rentrée littéraire 2015 offre une occasion de découvrir Martin Amis, romancier et satiriste anglais qui nous présente un texte qui frappe et réinvente l'évocation de la Shoah. Il faut de l'audace et du talent pour évoquer l'univers concentrationnaire de manière nouvelle…

Les "héros" de ce tour de force ? Le commandant (alcoolique et vaniteux) du camp de concentration Kat Zet I, son épouse très blonde, très aryenne, des officiers SS coureurs de jupon (…). Des personnages de Vaudeville (un cocu, des amants…). En décrivant l'absurde quotidien de ces bouffons, Amis brosse en réalité un portrait novateur et saisissant de la monstruosité nazie. La zone d'intérêt n'est pas "un roman de plus" sur la Shoah. C'est un livre inoubliable, dont l'humour "monty-pythonien" parvient à amuser, à bouleverser et à réveiller les consciences endormies.

Pratique. Roman de Martin Amis, aux Éditions Calmann-levy.