L'Avant Match Billère vs JS Cherbourg : "On y va avec de l'ambition"

"On ne peut jamais savoir si on est prêts, mais on se sent bien" constate Sébastien Leriche, le coach cherbourgeois, avant le premier défi de la JS Cherbourg pour cette saison 2015-2016. Ce vendredi 4 septembre, les Mauves se déplacent à Billère, sans leur capitaine* mais avec une formation plus étoffée qui a engrangé de l'expérience.

Billère, une vieille connaissance

Coïncidence, c'est aussi à Billère que la toute première saison de Cherbourg en ProD2 avait débuté, par une défaite (31-28). Largement vainqueurs à domicile au retour (32-25), les Mauves avaient par la suite bénéficié d'une qualification en play-off, alors que les Béarnais manquaient le top 5 en raison d'une pénalité au classement. Mais pour Sébastien Leriche, ces antécédents n'auront pas d'impact sur le match de ce vendredi. "Ce ne sont pas les mêmes hommes, pas le même groupe..." D'autant que la formation de Billère a été remaniée à l'inter-saison, tout comme son staff :

Sébastien Leriche Impossible de lire le son.

Des changements qui font dire au coach cherbourgeois que le moment est peut-être opportun pour jouer - et gagner - face aux Béarnais. "Je nous sens capable, on y va avec de l'ambition. Cette équipe est davantage prête que la saison dernière" note Sébastien Leriche. L'expérience, elle est aussi soulignée par Malik Boubaiou, l'un des cadres de l'équipe. "Nous sommes solides à tous les postes, les recrues apportent leur expérience et les plus anciens leurs valeurs. On est plus réfléchis" :

Malik Boubaiou Impossible de lire le son.

Le maintien... et un peu plus

Pour le grand arrière gauche, les play-offs sont envisageables. "On n'est plus le petit poucet. On vise d'abord le maintien, mais si on peut croquer un peu plus loin...". Avis partagé par le coach. "Il faut se mettre à l'abri. Mais c'est un championnat alléchant, plus équilibré que l'an passé" :

Sébastien Leriche Impossible de lire le son.

*Lukas Buchta souffre d'une douleur au cartilage, il sera absent pendant 3 à 4 semaines. Steeve Massard prend le brassard de capitaine, sur le terrain.

Pratique. Billère/JS Cherbourg, à 20h30 ce vendredi 4 septembre