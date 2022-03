Budapest (AFP). Hongrie : 300 migrants s'évadent d'un camp, fermeture partielle d'un poste-frontière (police)

Quelque 300 migrants se sont évadés vendredi matin d'un camp hongrois de premier accueil situé près de la frontière serbe à Röszke, a annoncé la police, poussant la Hongrie à fermer provisoirement et partielllement ce poste-frontière autoroutier. "Selon des estimations, 300 immigrants illégaux ont franchi la clôture du centre de rassemblement de migrants de Röszke à 11H30 (09H30 GMT), en deux vagues, et ont couru vers l'autoroute M5", a indiqué la police dans un communiqué, soulignant que "des mesures pour leur interpellation ont été prises". Cette évasion a poussé les autorités à fermer partiellement le poste- frontière. "Afin d'éviter des accidents, la police a provisoirement fermé le poste-frontière autoroutier de Röszke pour le trafic rentrant", a-t-elle indiqué dans un communiqué, soulignant qu'un itinéraire bis avait été mis en place. Le camp de Röszke rassemble environ 1.500 migrants, interpellés dans leur grande majorité après leur passage de la frontière serbo-hongroise, l'un des principaux axes de transit en Europe centrale. Les migrants y sont accueillis le temps d'être immatriculés, avant d'être redirigés vers d'autres structures. Cette évasion intervient dans un contexte tendu en Hongrie, où un nombre croissant de migrants cherchent à échapper aux forces de l'ordre afin de ne pas compromettre leurs chances d'obtenir l'asile en Allemagne. Des milliers de migrants restaient dans l'attente de trains pour l'ouest de l'Europe vendredi matin en gare de Budapest, et environ 500 refusaient de quitter leur rame bloquée à Bicske, près de la capitale hongroise, ont constaté des journalistes de l'AFP et des médias hongrois.

