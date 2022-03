Suruc (Turquie) (AFP). Le père du petit Syrien noyé de retour à Kobané pour inhumer sa famille

Le père du petit réfugié syrien de trois ans mort noyé, dont la photo sur une plage turque a ébranlé le monde, est rentré vendredi dans sa ville de Kobané (Syrie) pour inhumer sa famille, a rapporté un photographe de l'AFP. Abdullah Kurdi est arrivé à la ville-frontière turque de Suruc (sud-est) avec les cercueils du petit Aylan, de son frère de cinq ans et de la mère des enfants, tous morts noyés en tentant de quitter la Turquie pour la Grèce, et a traversé ensuite la frontière pour gagner la ville syrienne de Kobané (nord). Un long convoi a accompagné le père depuis le site balnéaire de Bodrum (sud-ouest) où s'est produit le drame jusqu'à la frontière syrienne. A Kobané, un photographe de l'AFP a rapporté que le père était encore sous le choc du drame qui a ému le monde entier. Des préparatifs étaient en cours dans la ville pour les enterrer "comme martyrs de Kobané car ils ont payé de leur vie pour fuir la guerre", selon les autorités locales. Le père d'Aylan a raconté jeudi comment ses fils de trois et cinq ans ainsi que leur mère avaient péri, avec neuf autres réfugiés syriens, dans le naufrage de leur embarcation en pleine nuit alors qu'ils tentaient de rallier l'île grecque de Kos, porte d'entrée vers l'Union européenne. "Je tenais la main de ma femme. Mais mes enfants m'ont glissé des mains", a raconté jeudi le père à l'agence de presse turque Dogan. Le corps du petit Aylan a été découvert mercredi matin, gisant sur une plage de Bodrum. Face contre le sable, comme paisiblement endormi. Après le naufrage qui a décimé la famille Kurdi, la police turque a arrêté jeudi quatre passeurs présumés, tous de nationalité syrienne.

