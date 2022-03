Rouen : Philippe Claudel à l'Omnia

Également scénariste et réalisateur, après Il y a longtemps que je t'aime, Tous les soleils et Avant l'hiver, il signe avec Une enfance son 4e long-métrage. Vingt jours avant la sortie officielle, il est l'invité de l'Omnia pour défendre ce drame dans lequel Jimmy, un enfant de 13 ans réintègre, après un placement, un foyer familial instable. Dans un climat de violence permanente, Jimmy, partagé entre le désir de vivre pleinement son enfance et les responsabilités qui lui incombent, se construit le temps d'un été dans une banlieue de Lorraine. Annonçant un renouveau dans sa pratique artistique, ce film se veut réaliste et représentatif d'une France contemporaine.

Pratique. Vendredi 4 septembre à 20h. Cinéma l'Omnia à Rouen. Tarifs 4 à 8,5€. Tel. 02 35 07 82 70