Le football gaélique effectue une percée à Caen

Des dossiers sous le bras, Nicolas Penot, 25 ans, enchaîne les rendez-vous en cette rentrée pour mener son projet à bien : la constitution à Caen d'un club de football gaélique. "C'est un jeu à 11 contre 11 qui mélange, le foot, le basket et le rugby, et où les tacles et les plaquages sont prohibés", soutient ce pratiquant assidu depuis cinq ans, licencié à Liffré près de Rennes. Arrivé à Caen en début d'année pour raison professionnelle, il a décidé de monter un club, plutôt que de renoncer à sa passion. Trois règles de base sont à apprivoiser : pas plus de quatre pas avec la balle, les passes se font avec les deux mains et le cuir se ramasse au pied. L'endurance est un atout.

"Nous sommes déjà cinq, et il nous faudrait encore une petite dizaine de joueurs pour compléter l'équipe". Les femmes sont les bienvenues. Maïwenn Merrien, trésorière de l'association, est d'ailleurs prête à chausser les crampons dès que l'équipe se sera vu attribuer un terrain d'entraînement par la municipalité, pour participer à la séance hebdomadaire d'entraînement. "Il existe dix clubs dans la Ligue de Bretagne, et dix autres dans le reste de la France, dont un à Coutances, explique-t-elle. Les équipes se retrouvent une fois tous les deux mois pour un grand tournoi". Le futur club de Caen n'en est pas encore là, mais possède à sa tête deux passionnés prêts à fédérer une petite communauté autour d'un ballon à peine plus grand qu'au handball, mais assurément plus lourd qu'au football. Une belle découverte.

Pratique. Tél. 06 80 52 32 18