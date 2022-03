Bonne table : Savour & Nous

Si la terrasse est réellement agréable, on vous conseille plutôt ce restaurant à midi. La bonne surprise à notre arrivée, c'est le choix à la carte. Viandes, hamburgers, galettes ou encore salades sont présentés. Côté menu, celui de midi à 12,50€ comprend une boisson, une galette et une crêpe dessert. Nous optons majoritairement pour ce menu. Vient le moment de la dégustation. Les galettes sont bonnes. L'un de nous a choisi un hamburger montagnard (13,30€). Ce dernier est un assemblage de steak haché, de bacon, d'oignons, de fromage à raclette et d'un œuf au plat. Il est très copieux, accompagné de ses frites.

En dessert, des crêpes au salidou maison (du caramel au beurre salé avec de la crème) nous sont servies et détonnent avec le salidou traditionnel. Sur un air de vacances, après une agréable pause dans ce joli coin piétonnier de la ville, aujourd'hui ensoleillée, nous retournons bosser…

Pratique. Savour & Nous, 4 bis place de la Pucelle à Rouen. Tél. 02 35 70 10 50