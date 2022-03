Le Cob Normand séduit la Corée du Sud à Saint-Lô - VIDEO

Après avoir passé l'après-midi au Mont-Saint-Michel, une délégation de Corée du Sud a débarqué dans la cour d'honneur du Haras National de Saint-Lô en début de soirée le mardi 1er septembre.

La promotion du Cob Normand

Quatre éleveurs du Calvados et de la Manche attendaient de pied ferme les hauts responsables des ministères coréens de l'agriculture et du sport. La Corée avait manifesté son intérêt pour la race normande de chevaux de trait lors du Salon du Cheval de Lyon.

Pour les séduire, Dame de la Rue, Vespa de Cauville, Tourterelle d'la Cour et Lilie Fontaine ont fait les belles. La délagation coréenne, accompagnée par le dynamique et souriant directeur du Pôle Hippique Yann Adam et par Antoine Giudicelli de l'agence spécialisée Poseidona a semblé conquise, impressionnée par la puissance, la beauté et les qualités du Cob Normand.

Les enjeux de l'exportation

Yves DUBOST est membre du Syndicat National des éleveurs et utilisateurs du Cob Normand. Il insiste sur l'importance des enjeux de l'exportation de la race et précise que les naissances sont en baisses.

Le développement de la filière équine en Corée

Antoine Giudicelli est l'un des associés de l'agence Poseidona, sécialisée dans les relations professionnelles Equines entre la France et la Corée. Depuis quelques années, la Corée du Sud développe une filière équine importante.