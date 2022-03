L'Abbé Pierre en caricatures à Esteville

"L'Abbé Pierre a été très souvent l'objet de caricatures dans la presse nationale et internationale. Nous avons sélectionné près de 300 dessins présentés en trois périodes : celle qui fait suite à son appel radiophonique en 54, son retour médiatique dans les années 80 puis les caricatures posthumes, explique Philippe Dupont, directeur du centre. Ces caricatures nous rappellent que l'abbé avait créé un mouvement laïc destiné à transcender toutes les différences de religion et de culture, il était tout le contraire d'un intégriste et plaçait l'humain au premier plan."

Pratique. Du 1er septembre au 31 octobre. Centre Abbé Pierre à Esteville. Tarifs 4/6€. Tél. 02 35 23 87 76