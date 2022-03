Paris (AFP). La rentrée des classes 2015 - EN DIRECT

16:00 GMT - Cette rentrée poursuit les réformes lancées en 2013 par le ministre de l'Education d'alors, Vincent Peillon. 15:35 GMT - EN DIRECT - Plus de 12 millions d'élèves et 855.000 enseignants reprennent aujourd'hui le chemin de l'école, du collège ou du lycée. La rentrée sera cette année marquée par de nouveaux programmes en maternelle, insistant sur le langage, la socialisation et le jeu, par une éducation morale et civique qui sera enseignée à l'école élémentaire et dans le secondaire, ou encore par une réforme de l'éducation dans les zones prioritaires. Portées par Najat Vallaud-Belkacem, les nouveautés de 2015 sont relativement consensuelles.

