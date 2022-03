Paris (AFP). Orages: 8 départements restent en vigilance orange

Huit départements ont été maintenu mardi en vigilance orange pour des orages violents accompagnés de fortes précipitations tandis que l'alerte est levée pour les 7 départements de la moitié sud, a annoncé Météo France à 04 h 00. La Haute-Marne, la Côte-d'Or, la Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Yonne, l'Allier, le Puy-de-Dôme et le Cantal sont placés en vigilance orange et ce jusqu'à mardi 10H00, en raison d'une situation fortement orageuse d'été, avec un risque fort de phénomènes violents et de cumuls importants de pluie. Les 7 départements dont la vigilance orange a été levée sont l'Aude, l'Aveyron, la Corrèze, la Creuse, l'Hérault, la Lozère et les Pyrénées-Orientales. Dans le Tarn, une jeune femme de 29 ans a péri dans sa voiture écrasée par un arbre dans la zone de Montès tandis qu'un autre automobiliste était grièvement blessé dans un accident similaire à Castelsarrazain, selon les pompiers et la préfecture. Pour ce qui concerne le vent, Météo France a relevé des rafales sous orages de l'ordre de 111 km/h à Pau, 127 km/h à Castelsarrasin, 111 km/h à Maurs, 115 km/h à Millau, et même 153 km/h à Le Montat. Pour les précipitations, elle a relevé jusqu'à 68 mm à Mauriac. Les orages s'accompagnent également de précipitations brèves mais très intenses (30 à 50mm en moins d'une heure), de la grêle par endroits.

