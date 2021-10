Crossover entre "New York Unité Spéciale" et "Law & Order: Los Angeles" ce soir sur TF1.

Élise Lucet sera de retour dès ce midi sur France 2. La journaliste normande s'était absentée des écrans en raison d'un drame qui a touché sa famille. C'est à 13h que nous aurons le plaisir de la retrouver à nouveau à la présentation du JT de la mi-journée sur France 2.

Un spot de pub a peut-être attiré votre attention ce week-end alors que vous regardiez la télévision. Il s'agit d'un message diffusé dans le cadre d'une campagne de sensibilisation contre le cancer colorectal. Un thème difficile à aborder, et les créatifs qui ont conçu le spot ont trouvé un moyen original de faire passer le message. Retrouvez le message ci-dessous.

La semaine dernière, nous vous annoncions le départ d'Harry Roselmack du JT de TF1. Nous évoquions déjà le nom de Gilles Bouleau (correspondant de la chaine à Washington) pour le remplacer. L'information a été confirmée par TF1.

Enfin la sélection télé de l'expresso pour ce soir, c'est le crossover de "New York Unité Spéciale" et "Law & Order: Los Angeles". Une manière de présenter la nouvelle série dérivée de la première et d'installer les personnages, le rendez vous est fixé à 22h25 sur TF1 ce soir.