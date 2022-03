C'est ma vie : correspondant de presse à Tendance Ouest

Vous ne connaissez pas cette activité ? Matthieu Farcy, correspondant depuis un an, nous parle de son expérience. "Je cherchais une activité et une amie m'a parlé de Tendance Ouest. Curieux de nature, j'ai rapidement décidé de me lancer", explique cet intermittent du spectacle, qui n'a pas vraiment le profil littéraire.

"Une sorte de rapporteur libre"

Un loisir qui le passionne depuis près d'un an. "Je suis une sorte de rapporteur libre, se réjouit Matthieu. En général, j'accepte tous les sujets qui me sont proposés par la rédaction ; c'est une sorte de défi." Matthieu Farcy avoue cependant être plus à l'aise avec les portraits qu'avec la politique. "J'aime en apprendre le plus possible sur la vie des gens que je rencontre et j'aime raconter une histoire", précise-t-il.

Et si la taille des articles consiste en un véritable travail de concision pour le papier, Matthieu profite du site web de Tendance Ouest pour "écrire des articles plus longs, mais également ajouter des photos et des vidéos à mes sujets et proposer de nouvelles idées". Un travail qui lui tient à cœur et qui lui permet de s'enrichir humainement. "Le côté humain m'apporte beaucoup, cela m'aide à aller vers les autres."

Pratique. Tendance Ouest recrute des correspondants de presse. Envoyez votre candidature à redactionrouen@tendanceouest.com